Первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

21:44

Программа стимулирования вакцинации в российской столице начала действовать – на телеканале «Москва 24» проведен первый розыгрыш автомобилей среди привившихся против COVID-19 москвичей. Первыми победителями акции «Вакцина рулит» оказались Светлана Сергеевна, Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич – их фамилии по закону оглашать нельзя.

В этом розыгрыше приняли участие горожане, привившиеся 14-20 июня, победителей выбирала компьютерная программа. Организаторы выйдут на связь с победителями и известят их о том как, где и когда можно забрать приз.

Напомним, 13 июня в Москве было объявлено о запуске специальной программы, которая должна стимулировать горожан к вакцинации. По словам мэра Сергея Собянина, еженедельно среди москвичей планируют разыгрывать пять автомобилей (всего 20 машин) цена которых – около 1 млн руб. Участвовать в акции могут граждане старше 18 лет, с 14 июня по 11 июля впервые получившие первый компонент вакцины против коронавируса. Специально регистрироваться участникам не нужно, они автоматически включаются в розыгрыш при заполнении анкеты перед прививкой.

Предполагается проводить розыгрыши машин каждую среду с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».