В Канаде обнаружены еще несколько сотен безымянных могил возле бывшей школы - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа коренного населения Канады сообщила об обнаружении нескольких сотен безымянных захоронений на территории рядом с бывшей школой-интернатом. Такую информацию опубликовала в среду газета "Нэшнл пост".

По ее данным, ожидается, что представители коренных жителей раскроют подробности о находках, сделанных на территории бывшей школы для детей индейцев, во время пресс- конференции в четверг утром, а также уточнят данные о количестве тел. "Количество безымянных могил будет самым значительным на сегодняшний день в Канаде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду вечером федерацией суверенных коренных народов.

В конце мая стало известно, что на территории бывшей школы для детей индейцев в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия) в ходе раскопок были обнаружены захороненные останки 215 несовершеннолетних. Эта школа функционировала с 1890 по 1969 год и была одной из самых крупных в Канаде. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско- католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда 638 млн долларов США) пострадавшим.