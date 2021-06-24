Прилепина не пустили на съезд КПРФ
11:05 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ, приехав на него без предупреждения, передает корреспондент ТАСС.
Отвечая на вопрос ТАСС, Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил.
Приезд сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина на предвыборный съезд КПРФ без предупреждения можно сравнить со вторжением в дом незваного гостя, заявил ТАСС в четверг первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Прилепину удалось попасть на территорию оздоровительного комплекса "Снегири", где открылся съезд, но в само здание коммунисты его не пустили.
"На любое мероприятие приходят или делегаты, или приглашенные, когда незваный гость приходит домой, ты удивляешься этому незваному гостю. Господин Прилепин был на прошлом нашем [предвыборном] съезде в 2016 году, на котором он сказал слова поддержки КПРФ и призвал голосовать за КПРФ. С этого момента господин Прилепин создал свою политическую силу, потом быстренько объединился после не очень успешных региональных выборов со "Справедливой Россией", состоит в другой партии, я так понимаю, вполне возможно, вместе с Мироновым и Семигиным поведет эту партию на выборы. Поэтому сегодняшний приход на съезд можно расценивать только как попытку политического пиара", - сказал Афонин.
Он подчеркнул, что КПРФ имеет "в разы большую поддержку среди избирателей, чем их новообразование", и охарактеризовал новое объединение как "спойлерский проект", созданный для того, чтобы "оттягивать голоса от КПРФ". "Все равно все силы народно-патриотические будут объединяться вокруг КПРФ", - добавил Афонин.
НОВОСТИ
- 11:32 24.06.2021
- В России выявили более 20 000 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:22 24.06.2021
- В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
- 11:20 24.06.2021
- США не замечают, что превращаются в либерально- тоталитарный режим - Нарышкин
- 11:03 24.06.2021
- Сбер и правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID
- 11:00 24.06.2021
- Обыски проходят у родственников Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ - депутат Рады
- 10:32 24.06.2021
- РФ может "бомбить не только по курсу, но и по цели" при нарушении морских границ - Рябков
- 10:20 24.06.2021
- В Канаде обнаружены еще несколько сотен безымянных могил возле бывшей школы - СМИ
- 10:07 24.06.2021
- В Подмосковье приходится вводить ограничения, пока не достигнут коллективный иммунитет
- 10:05 24.06.2021
- ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса
- 10:00 24.06.2021
- Власти Франции включили Россию в «красный список» стран по covid-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать