Прилепина не пустили на съезд КПРФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ, приехав на него без предупреждения, передает корреспондент ТАСС.

Отвечая на вопрос ТАСС, Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил.

Приезд сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина на предвыборный съезд КПРФ без предупреждения можно сравнить со вторжением в дом незваного гостя, заявил ТАСС в четверг первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Прилепину удалось попасть на территорию оздоровительного комплекса "Снегири", где открылся съезд, но в само здание коммунисты его не пустили.

"На любое мероприятие приходят или делегаты, или приглашенные, когда незваный гость приходит домой, ты удивляешься этому незваному гостю. Господин Прилепин был на прошлом нашем [предвыборном] съезде в 2016 году, на котором он сказал слова поддержки КПРФ и призвал голосовать за КПРФ. С этого момента господин Прилепин создал свою политическую силу, потом быстренько объединился после не очень успешных региональных выборов со "Справедливой Россией", состоит в другой партии, я так понимаю, вполне возможно, вместе с Мироновым и Семигиным поведет эту партию на выборы. Поэтому сегодняшний приход на съезд можно расценивать только как попытку политического пиара", - сказал Афонин.

Он подчеркнул, что КПРФ имеет "в разы большую поддержку среди избирателей, чем их новообразование", и охарактеризовал новое объединение как "спойлерский проект", созданный для того, чтобы "оттягивать голоса от КПРФ". "Все равно все силы народно-патриотические будут объединяться вокруг КПРФ", - добавил Афонин.