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В России выявили более 20 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182. Впервые с 24 января в стране выявили более 20 000 заболевших за один день, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,38%. Всего с начала пандемии в России заразились 5 388 695 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 505, это максимум с 11 марта. Всего уже выздоровели 4 915 615 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 568 против 548 днем ранее, это максимум с 28 января. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране умерли 131 463 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

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