ИИ-решения от участников хакатона Сбера помогут оценивать перспективность технологий и научных исследований
16:15 24.06.2021
В рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021» Сбер провел хакатон по определению приоритетных направлений («фронтиров») науки и технологий. Его участники разработали решения на основе искусственного интеллекта, которые позволят государству и компаниям ставить прорывные задачи технологического развития, планировать научные исследования и выделять финансирование на наиболее перспективные темы. Презентация лучших решений хакатона прошла на VI Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
В хакатоне «Фронтиры науки» от Сбера приняло участие более 120 человек, объединенные в 30 команд: студенты вузов, молодые специалисты и отраслевые эксперты со всей страны. Принять в мероприятии очное участие можно было в 12 российских IT-хабах.
В результате команды разработали 20 прототипов системы определения «фронтиров» науки на основе машинного обучения. Решения участников позволяют анализировать динамику научных показателей (количества публикаций, цитируемости и т. д.) по годам, странам и пр., выявлять формирование новых научных направлений и оценивать стадию зрелости технологии (готовности к промышленному применению).
«Развитие технологий во всем мире идет такими темпами, что ни один футуролог не может сказать наверняка, в каких областях нас в будущем ждет прорыв, а какие направления исследований в итоге окажутся тупиковыми, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Чтобы прогнозировать развитие науки и определять действительно перспективные ее направления, необходимо анализировать сотни миллионов различных информационных источников. С этой задачей можно справиться только при помощи искусственного интеллекта. И участники нашего хакатона предложили оригинальные способы ее решения. До 2024 года планируется проведение более 100 различных хакатонов по искусственному интеллекту во многих регионах России, и Сбер принимает активное участие в их подготовке».
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комментарии(1)
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Влад 17:25 24.06.2021
Вообще это интересно, но мне кажется оценивать перспективность технологий невозможно. Сегодня одни востребованы, завтра что-то изменилось и совершенно другие тренды. Но если это работает, то крутой результат. Молодцы.
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