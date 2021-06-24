Требования о ПЦР-тесте на курортах Кубани не коснутся проживающих туристов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введения обязательного наличия отрицательного ПЦР-теста для туристов при заселении в гостиницы и санатории курортов Кубани с 1 июля не коснется гостей края, которые уже проживают и продолжат свой отдых после этой даты. Об этом ТАСС в четверг сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам", - сказала Золотухина.