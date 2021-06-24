Украина продлила санкции против российских авиакомпаний

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении санкций против ряда российских авиакомпаний, среди которых числятся "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии". Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте президента в четверг.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в указе. Санкции касаются 103 юридических лиц, в числе которых значатся также авиаконструкторские предприятия и заводы, научно- производственные центры, общественные организации и другие.

Зеленский также своим указом одобрил введение либо продление санкций против 312 физических лиц (на три года или бессрочно).