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ЕС запретил импорт из Белоруссии нефтрепродуктов и хлористого калия

18:30 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) ввел в четверг экономические санкции против Белоруссии, в рамках которых запретил импорт и любые виды поставок из Белоруссии продуктов из битумной нефти, нефтяного газа и других нефтепродуктов, а также хлористого калия. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС". В нем отмечается, что санкции вступают в силу 25 июня.

"Закупки, импорт, передача из Белоруссии нефтепродуктов будут запрещены", - говорится в документе. Также запрещено оказывать любые услуги, обеспечивающие подобные поставки, вплоть до брокерских. Аналогичные ограничения введены в отношении хлористого калия.

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