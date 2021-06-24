ЕС запретил импорт из Белоруссии нефтрепродуктов и хлористого калия
18:30 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) ввел в четверг экономические санкции против Белоруссии, в рамках которых запретил импорт и любые виды поставок из Белоруссии продуктов из битумной нефти, нефтяного газа и других нефтепродуктов, а также хлористого калия. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС". В нем отмечается, что санкции вступают в силу 25 июня.
"Закупки, импорт, передача из Белоруссии нефтепродуктов будут запрещены", - говорится в документе. Также запрещено оказывать любые услуги, обеспечивающие подобные поставки, вплоть до брокерских. Аналогичные ограничения введены в отношении хлористого калия.
НОВОСТИ
- 19:14 24.06.2021
- Начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований на курорты Краснодарского края - АТОР
- 18:45 24.06.2021
- ЕС запретил работу с белорусскими кредитными организациями с госучастием
- 18:35 24.06.2021
- Украина продлила санкции против российских авиакомпаний
- 18:31 24.06.2021
- "Роснефть" будет заправлять самолеты в аэропорту Нюрнберга
- 18:10 24.06.2021
- В Москву прибыл посол США в РФ Джон Салливан
- 17:40 24.06.2021
- Требования о ПЦР-тесте на курортах Кубани не коснутся проживающих туристов
- 17:12 24.06.2021
- В РФ обнаружено более 16 тыс. мутаций коронавируса - гендиректор центра "Вектор"
- 17:07 24.06.2021
- Олег Леонов: в московском транспорте начала работать система оповещения о пропавших без вести
- 17:00 24.06.2021
- Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России - указ
- 16:32 24.06.2021
- Россия готова поставить С-400 Белоруссии - ФСВТС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать