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Дефицит бюджета Украины в 2025 году вырастет до $46,83 млрд, или 22,1% ВВП

09:20 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета Украины после внесения в него изменений из-за роста расходов на оборону увеличится до $46,83 млрд и составит 22,1% ВВП. Об этом говорится в материалах Нацбанка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

«С этими поправками в бюджет общий дефицит достигнет 1,96 трлн гривен ($46,83 млрд), или 22,1% ВВП», — говорится в материалах НБУ.

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