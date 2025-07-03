Дефицит бюджета Украины в 2025 году вырастет до $46,83 млрд, или 22,1% ВВП

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета Украины после внесения в него изменений из-за роста расходов на оборону увеличится до $46,83 млрд и составит 22,1% ВВП. Об этом говорится в материалах Нацбанка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

«С этими поправками в бюджет общий дефицит достигнет 1,96 трлн гривен ($46,83 млрд), или 22,1% ВВП», — говорится в материалах НБУ.