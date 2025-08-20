0
НОВОСТИ

В Брянской области задержали украинских диверсантов, обученных спецслужбами Запада

12:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД задержали в Брянской области трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из кадровых сотрудников службы специальных операций, прошедших обучение у западных спецслужб, еще трое диверсантов уничтожены. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ <…> выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшей на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в ЦОС.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, «контроль и обучение ДРГ осуществлялось при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии».

