0
0
371
НОВОСТИ

Пять военнослужащих ВС Канады отстранены от службы за нацистское приветствие

12:05 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Канады проводят проверку по факту публикации видеозаписи, на которой пять военнослужащих демонстрируют нацистское приветствие. Об этом сообщил телеканал СВС.

Попавшие на видео военные 22-го Королевского пехотного полка, который базируется в провинции Квебек, отстранены от службы на время расследования. Установлено, что запись была сделана в 2023 году, но командованию ВС Канады стало о ней известно лишь в начале августа.

В заявлении командующего Сухопутными войсками Канады генерал-лейтенанта (соответствует званию генерал-полковника в ВС РФ — прим. ТАСС) Майкла Райта говорится, что в канадских вооруженных силах «абсолютно недопустимо проявление ненависти». По итогам расследования попавшие на видео военные могут быть привлечены как к дисциплинарной ответственности, так и уволены из армии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 20.08.2025
РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
0
5
17:12 20.08.2025
Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
0
106
17:00 20.08.2025
Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
0
127
16:32 20.08.2025
В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
0
170
16:12 20.08.2025
Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
0
182
16:00 20.08.2025
Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
0
228
15:32 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
0
227
15:12 20.08.2025
С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
0
219
15:00 20.08.2025
Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
0
254
14:32 20.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
0
290

Возврат к списку