Пять военнослужащих ВС Канады отстранены от службы за нацистское приветствие
12:05 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Канады проводят проверку по факту публикации видеозаписи, на которой пять военнослужащих демонстрируют нацистское приветствие. Об этом сообщил телеканал СВС.
Попавшие на видео военные 22-го Королевского пехотного полка, который базируется в провинции Квебек, отстранены от службы на время расследования. Установлено, что запись была сделана в 2023 году, но командованию ВС Канады стало о ней известно лишь в начале августа.
В заявлении командующего Сухопутными войсками Канады генерал-лейтенанта (соответствует званию генерал-полковника в ВС РФ — прим. ТАСС) Майкла Райта говорится, что в канадских вооруженных силах «абсолютно недопустимо проявление ненависти». По итогам расследования попавшие на видео военные могут быть привлечены как к дисциплинарной ответственности, так и уволены из армии.
НОВОСТИ
- 17:40 20.08.2025
- РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
- 17:12 20.08.2025
- Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
- 17:00 20.08.2025
- Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
- 16:32 20.08.2025
- В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
- 16:12 20.08.2025
- Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
- 16:00 20.08.2025
- Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
- 15:32 20.08.2025
- Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
- 15:12 20.08.2025
- С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
- 15:00 20.08.2025
- Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
- 14:32 20.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать