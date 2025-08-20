Пять военнослужащих ВС Канады отстранены от службы за нацистское приветствие

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Канады проводят проверку по факту публикации видеозаписи, на которой пять военнослужащих демонстрируют нацистское приветствие. Об этом сообщил телеканал СВС.

Попавшие на видео военные 22-го Королевского пехотного полка, который базируется в провинции Квебек, отстранены от службы на время расследования. Установлено, что запись была сделана в 2023 году, но командованию ВС Канады стало о ней известно лишь в начале августа.

В заявлении командующего Сухопутными войсками Канады генерал-лейтенанта (соответствует званию генерал-полковника в ВС РФ — прим. ТАСС) Майкла Райта говорится, что в канадских вооруженных силах «абсолютно недопустимо проявление ненависти». По итогам расследования попавшие на видео военные могут быть привлечены как к дисциплинарной ответственности, так и уволены из армии.