У стран НАТО серьезные разногласия по мандату сил, которые они обещают послать на Украину

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У стран НАТО есть серьезные разногласия по мандату так называемых «сил сдерживания», которые они обещают послать на Украину в случае прекращения там боевых действий в рамках потенциальных «гарантий безопасности Украины» без ее приема в НАТО. Об этом сообщил ТАСС источник в брюссельских аналитических структурах.

«Сейчас интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия. Каковы пределы полномочий отправленных на Украину военных и в каких регионах они должны располагаться. Грубо говоря, что они должны делать, если случайно попадут под обстрел — немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия», — отметил он.