Командир украинской ДРГ дал показания о подрыве автомоста в Брянской области в мае 2025 г.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный в Брянской области командир украинской диверсионно-разведывательной группы Александр Жук дал показания о подрыве автомобильного моста в Брянской области в мае 2025 года, когда погибли семь мирных граждан.

«Мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района осуществлены группой из военнослужащих Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Салашак Максим Валерьевич, позывной Фокс», — сказал он.

Как следует из материалов ФСБ России, обезвреженная в Брянской области ДРГ «в сентябре 2024 года по указанию куратора от Главного управления Минобороны Украины А. Колодко в Белгородской области осуществила подрыв железной дороги в Новооскольском районе, в мае 2025 года — автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области».