Армия Израиля призвала 60 000 резервистов в рамках подготовки операции в городе Газа

13:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала из резерва 60 000 военнослужащих и продлила срок службы 20 000 резервистов в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Одобрен призыв из резерва в рамках подготовки операции следующего этапа „Колесницы Гидеона“. Сегодня (20 августа — прим. ТАСС) утром было направлено около 60 000 повесток о призыве из резерва. Кроме того, 20 000 резервистов, уже призванных, получили уведомление о продлении службы», — говорится в заявлении.

