Товарооборот Японии и РФ в июле вырос на 46,09%, до $699 млн

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Японии в июле 2025 года вырос на 46,09% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 103,2 млрд иен (около $699 млн по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Экспорт из России за указанный период взлетел на 90% за счет резкого увеличения японского импорта СПГ из РФ, в то время как объем экспорта из Японии в РФ вырос всего на 0,1% в сравнении с прошлогодним периодом.