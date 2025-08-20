Политическая слабость Макрона и Стармера не даст им отправить войска на Украину — Politico

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли смогут отправить войска на Украину из-за собственной политической слабости. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно понять, как этот план (по отправке войск на Украину — прим. ТАСС) будет реализован. <…> Сейчас непростые [для них] времена с экономической точки зрения», — заявил неназванный дипломат ЕС.

Отмечается, что их ближайшие союзники по Евросоюзу относятся скептически к идее развертывания войск на Украине. Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц, отвечающий за надзор за оборонным бюджетом, подчеркнул, что у страны «просто нет личного состава для крупного контингента» и «даже небольшое развертывание станет проблемой». Польша также не планирует участвовать в отправке войск, так как не хочет «ослаблять [военные] силы», которые находятся внутри страны.