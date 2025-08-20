14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Ирана и Белоруссии вырос более чем на 14% за год. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел исламской республики Аббаса Арагчи агентству БелТА в день визита президента Ирана в Минск.

«Иран и Беларусь за 33 года дипломатических отношений развили тесное сотрудничество в различных областях, — подчеркнул Арагчи. — Наше экономическое сотрудничество продолжает укрепляться: только за последний год двусторонний товарооборот вырос более чем на 14%. Проведение семнадцати раундов совместной экономической комиссии создало прочную базу для углубления сотрудничества, и в настоящее время планируется восемнадцатый раунд».

По словам главы МИД Ирана, «в научной и образовательной сферах сформированы новые пути взаимодействия, в том числе совместная комиссия по научно-образовательному сотрудничеству, которая принесет пользу будущим поколениям». «На международной арене мы взаимодействуем в таких организациях, как Международное агентство по атомной энергии, Движение неприсоединения, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, формируя единый фронт против односторонности и отстаивая принципы взаимного уважения и справедливого глобального управления», — добавил он.