По меньшей мере 4 человека погибли, 38 пропали после катастрофы с паромом у Бали — Reuters
10:05 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Паром, на борту которого находились 65 человек, затонул близ индонезийского острова Бали, в результате чего 4 человека погибли а 38 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на спасателей. По их информации, по меньшей мере 23 человека спасены.
Как сообщает Reuters, иностранных граждан на борту не было.
По словам спасателей, поиск пропавших затруднен из-за погодных условий.
НОВОСТИ
- 10:32 03.07.2025
- Пациент напал с ножом на персонал поликлиники в Иркутске, ранены двое медиков
- 10:20 03.07.2025
- Зеленский пытается ослабить УПЦ в рамках зачистки перед выборами — депутат Рады Дмитрук
- 10:00 03.07.2025
- Украина рассчитывает, что страны Европы будут закупать для нее оружие у США — Politico
- 09:32 03.07.2025
- Женщина погибла, два человека ранены из-за падения обломков БПЛА в Липецкой области
- 09:20 03.07.2025
- Дефицит бюджета Украины в 2025 году вырастет до $46,83 млрд, или 22,1% ВВП
- 09:05 03.07.2025
- Три человека погибли и трое пострадали при пожаре на предприятии в Тамбовской области
- 09:00 03.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над регионами России
- 22:20 02.07.2025
- Госдеп США: Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект
- 21:30 02.07.2025
- Анализ доклада ЦРУ по, якобы, вмешательству РФ в выборы в США «выявил многочисленные процедурные аномалии» - отчет
- 20:45 02.07.2025
- По проекту ВСМ Москва - Санкт-Петербург организационный этап пройден - Савельев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать