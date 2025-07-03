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НОВОСТИ

По меньшей мере 4 человека погибли, 38 пропали после катастрофы с паромом у Бали — Reuters

10:05 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паром, на борту которого находились 65 человек, затонул близ индонезийского острова Бали, в результате чего 4 человека погибли а 38 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на спасателей. По их информации, по меньшей мере 23 человека спасены.

Как сообщает Reuters, иностранных граждан на борту не было.

По словам спасателей, поиск пропавших затруднен из-за погодных условий.

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