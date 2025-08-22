Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство украинцев согласны на завершение конфликта с Россией в случае возвращения пленных и депортированных, прекращения ракетных ударов и сохранения украинской государственности, на продолжении конфликта до возврата к границам 1991 года настаивают лишь 27%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы».

При ответе на вопрос об условиях завершения конфликта участники могли выбрать несколько вариантов. 37% опрошенных заявили о необходимости вернуть пленных и депортированных, 31% — о сохранении украинской государственности, 30% — о прекращении ракетных ударов. За возвращение границ 1991 года выступило, как отмечалось выше, лишь 27% участников опроса.

Также за системное перевооружение Украины выступило 18% опрошенных, конфискацию российских активов — 12%, сохранение международных санкций против России — 11%.