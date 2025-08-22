Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
14:12 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство украинцев согласны на завершение конфликта с Россией в случае возвращения пленных и депортированных, прекращения ракетных ударов и сохранения украинской государственности, на продолжении конфликта до возврата к границам 1991 года настаивают лишь 27%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы».
При ответе на вопрос об условиях завершения конфликта участники могли выбрать несколько вариантов. 37% опрошенных заявили о необходимости вернуть пленных и депортированных, 31% — о сохранении украинской государственности, 30% — о прекращении ракетных ударов. За возвращение границ 1991 года выступило, как отмечалось выше, лишь 27% участников опроса.
Также за системное перевооружение Украины выступило 18% опрошенных, конфискацию российских активов — 12%, сохранение международных санкций против России — 11%.
НОВОСТИ
- 14:32 22.08.2025
- Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
- 14:00 22.08.2025
- Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
- 13:32 22.08.2025
- Правительство поддержало идею запретить продажу табака на остановках
- 13:25 22.08.2025
- Сбер: В российском общепите зафиксирован рекордный чек — 4,8 млн рублей
- 13:20 22.08.2025
- Под Калининградом столкнулись электропоезд и микроавтобус, один человек погиб
- 13:05 22.08.2025
- ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР
- 13:00 22.08.2025
- Бельгия практически удвоит свою армию для участия в крупных военных конфликтах
- 12:32 22.08.2025
- Очередь легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии за месяц выросла в 13 раз
- 12:20 22.08.2025
- Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
- 12:05 22.08.2025
- Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать