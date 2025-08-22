0
0
65
НОВОСТИ

Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос

14:12 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство украинцев согласны на завершение конфликта с Россией в случае возвращения пленных и депортированных, прекращения ракетных ударов и сохранения украинской государственности, на продолжении конфликта до возврата к границам 1991 года настаивают лишь 27%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы».

При ответе на вопрос об условиях завершения конфликта участники могли выбрать несколько вариантов. 37% опрошенных заявили о необходимости вернуть пленных и депортированных, 31% — о сохранении украинской государственности, 30% — о прекращении ракетных ударов. За возвращение границ 1991 года выступило, как отмечалось выше, лишь 27% участников опроса.

Также за системное перевооружение Украины выступило 18% опрошенных, конфискацию российских активов — 12%, сохранение международных санкций против России — 11%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 22.08.2025
Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
0
64
14:00 22.08.2025
Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
0
139
13:32 22.08.2025
Правительство поддержало идею запретить продажу табака на остановках
0
163
13:25 22.08.2025
Сбер: В российском общепите зафиксирован рекордный чек — 4,8 млн рублей
0
208
13:20 22.08.2025
Под Калининградом столкнулись электропоезд и микроавтобус, один человек погиб
0
180
13:05 22.08.2025
ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР
0
222
13:00 22.08.2025
Бельгия практически удвоит свою армию для участия в крупных военных конфликтах
0
199
12:32 22.08.2025
Очередь легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии за месяц выросла в 13 раз
0
233
12:20 22.08.2025
Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
0
235
12:05 22.08.2025
Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
0
264

Возврат к списку