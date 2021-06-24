Microsoft представила ОС Windows 11
19:50 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11. Трансляция презентации ведется в четверг на сайте компании.
Одним из главных нововведений стал обновленный дизайн операционной системы. В частности, значительные изменения претерпело меню "Пуск", которое теперь будет располагаться в центральной части экрана.
Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других нововведений. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.
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