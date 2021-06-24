0
0
100
НОВОСТИ

Microsoft представила ОС Windows 11

19:50 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11. Трансляция презентации ведется в четверг на сайте компании.

Одним из главных нововведений стал обновленный дизайн операционной системы. В частности, значительные изменения претерпело меню "Пуск", которое теперь будет располагаться в центральной части экрана.

Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других нововведений. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 24.06.2021
Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров
0
79
19:14 24.06.2021
Начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований на курорты Краснодарского края - АТОР
0
193
18:45 24.06.2021
ЕС запретил работу с белорусскими кредитными организациями с госучастием
0
189
18:35 24.06.2021
Украина продлила санкции против российских авиакомпаний
0
219
18:31 24.06.2021
"Роснефть" будет заправлять самолеты в аэропорту Нюрнберга
0
198
18:30 24.06.2021
ЕС запретил импорт из Белоруссии нефтрепродуктов и хлористого калия
0
240
18:10 24.06.2021
В Москву прибыл посол США в РФ Джон Салливан
0
201
17:40 24.06.2021
Требования о ПЦР-тесте на курортах Кубани не коснутся проживающих туристов
0
249
17:12 24.06.2021
В РФ обнаружено более 16 тыс. мутаций коронавируса - гендиректор центра "Вектор"
0
267
17:07 24.06.2021
Олег Леонов: в московском транспорте начала работать система оповещения о пропавших без вести
0
251

Возврат к списку