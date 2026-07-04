ВС РФ ударили по предприятию в Киеве, выпускающему системы управления ракет «Фламинго»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности поразили предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» в Киеве, выпускающее системы управления ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены в городе Киеве агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО „Радионикс“ — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования „Фламинго“, оперативно-тактических ракет „Файер Пойнт-7, -9“, управляемых ракет „Нептун-МД“ и зенитных управляемых ракет (проект „Клон“). Также, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.