Ущерб от борьбы с педикулезом в 2025 году составил 2,6 млрд рублей — Роспотребнадзор
10:20 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Педикулез — паразитарное заболевание, которое вызывают вши, за прошлый год нанес в России экономический ущерб на 2,6 млрд рублей, что больше, чем ущерб от кори и коклюша. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.
Согласно представленным в докладе данным об экономической значимости некоторых инфекционных заболеваний в Российской Федерации, педикулез в 2025 году нанес ущерб на 2,6 млрд рублей. При этом корь за прошлый год нанесла ущерб на 811 млн рублей, коклюш — на 572 млн рублей, а краснуха — 36 млн рублей.
В целом от 30 инфекционных заболеваний экономический ущерб в России за прошлый год составил 1,3 трлн рублей.
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