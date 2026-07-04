Собянин: В Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга
10:01 02.07.2026
В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые в России проведена гибридная операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 43-летняя пациентка в возрасте обратилась к медикам с жалобой на потерю зрения одного глаза. В результате обследования быа обнаружена крупная аневризма внутренней сонной артерии, сдавливавшая зрительный нерв.
Решено было провести сложную хирургическую операцию, которую проводили в гибридной операционной Склифа. В хирургическом вмешательстве участвовали несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги. Они смогли не только полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. Уже через сутки женщину перевели из реанимации, а через 10 дней выписали домой.
Напомним, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского остается крупнейшим многопрофильным научно-практическим центром экстренной, неотложной и плановой медицины. Сейчас возводится строится новый комплекс Склифа, который даст возможность расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи. Новый корпус будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков-башен высотой от шести до 10 этажей, объединенных общим стилобатом. В конце июня готовность конструкций первого этажа составляла почти 30%, второго — 17%. До конца 2026 года предполагается выполнить устройство фундаментной плиты по периметру сооружения и основные работы по бетонированию конструкций надземной части, а в 2027 году строители займутся монтажом кровли, наружных стен и фасадной системы.
«На протяжении последних лет мы модернизируем московские больницы и оснащаем их новейшей техникой. В частности, гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда практически невозможными», — отметил градоначальник.
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