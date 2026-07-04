ВС РФ поразили хранилище газа в районе Запорожья, используемое в интересах ВСУ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ с помощью БПЛА «Герань» поразили хранилище газа, используемое в интересах ВСУ, в районе города Запорожье, в результате пожара уничтожено до 25 емкостей с газом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища газа используемого в интересах ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА „Герань“ в районе города Запорожье. В результате объемного пожара уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование», — сказали там.