Цена нефти марки Brent на ICE опустилась ниже $71 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель впервые с 27 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:04 мск, стоимость Brent снижалась на 0,94%, до $70,90 за баррель.

К 03:13 мск Brent замедлила снижение до $71,03 за баррель (минус 0,75%).