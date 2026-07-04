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Закачка газа в хранилища Европы в июне снизилась на 19%, запасы на минимуме за пять лет

10:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июне снизилась на 19% по сравнению с прошлым годом на фоне жары и падения импорта СПГ, а запасы в ПХГ по итогам месяца поднялись лишь до минимальных за последние пять лет 49%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из европейских хранилищ в июне составил 727 млн куб. м (минус 14% к прошлому году). В то же время закачка в ПХГ стала минимальной за два года — 10,1 млрд куб. м. Этот показатель также на 6% ниже средних темпов заполнения ПХГ на конец июня за всю историю наблюдений.

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