Сотовые телефоны пропавших в Туве девочек найдены на берегу Енисея
10:05 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотовые телефоны двух 13-летних девочек, пропавших накануне вечером, найдены на берегу реки Енисей в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
«Поисковые группы спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и Службы ГО и ЧС Республики Тыва на трех единицах техники, включая плавсредства, ведут поиски двух девочек 13 лет. По данным правоохранительных органов, сегодня утром сотовые телефоны пропавших детей были обнаружены на берегу реки Енисей, недалеко от их мест жительства по улице Колхозной города Кызыла», — сообщили в МЧС.
Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону реки Енисей вниз по течению от места происшествия.
Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Ранее дети не убегали. Девочек ищет полиция и волонтеры.
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