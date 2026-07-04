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Силы ПВО РФ за ночь перехватили 327 украинских беспилотников

09:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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