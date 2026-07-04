Силы ПВО РФ за ночь перехватили 327 украинских беспилотников
09:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
- 16:45 03.07.2026
- Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать