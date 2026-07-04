Россия согласна с желанием США вернуть G20 к базовому мандату — шерпа РФ
09:20 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ поддерживает желание председательствующих в Группе двадцати (G20) Соединенных Штатов вернуть объединение к базовым принципам. Об этом заявил журналистам шерпа России в «двадцатке», начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.
«Американская сторона заявила, и мы с этим абсолютно согласны, о возвращении к базовым принципам, на которых строилась „двадцатка“. Это — содействие экономическому росту, обеспечение финансовой стабильности без привнесения каких-то дополнительных сюжетов, что соответствует нашему пониманию», — сказал он.
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