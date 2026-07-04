Два сотрудника энергокомпании погибли при ремонтных работах от удара БПЛА ВСУ на Запорожье

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два работника энергетической компании погибли во время ремонтных работ при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате вражеской атаки БПЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники „Запорожьеэнерго“, филиала АО „Юго-Западная ЭСК“. От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.