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Два сотрудника энергокомпании погибли при ремонтных работах от удара БПЛА ВСУ на Запорожье

10:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два работника энергетической компании погибли во время ремонтных работ при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате вражеской атаки БПЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники „Запорожьеэнерго“, филиала АО „Юго-Западная ЭСК“. От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

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