В Киеве поражены сборочное авиапредприятие ГП «Антонов» и ракетный завод — МО РФ
11:05 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборочное авиапредприятие «ГП Антонов», производящее БПЛА, а также ракетный агрегатно-детальный радиозавод поражены в результате массированного удара ВС РФ по Киеву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Поражены в городе Киеве: <…> сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП „Антонов“) — основная производственная база на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию беспилотных летательных аппаратов большой дальности Ан-196 „Лютый“, — сказали в ведомстве.
Там добавили, что также в результате удара был поражено АО «Киевский радиозавод» — ведущее предприятие, осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих практически для всех разведывательных и ударных БПЛА.
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