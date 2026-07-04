МО Литвы выступило за отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Литвы выступает за то, чтобы вычеркнуть из конституции запрет на размещение на территории страны оружия массового поражения, в том числе ядерного. Об этом заявил глава военного ведомства Робертас Каунас.

Он отметил, что у Североатлантического альянса, членом которого является Литва, есть ядерные силы «как для обороны, так и для сдерживания». «Литва является практически единственной страной в НАТО, запрещающей ядерное оружие, — сказал он в эфире радиостанции „Жиню радияс“. — Это не дает нам возможности в полной мере использовать оборонный потенциал альянса, поэтому я поддерживаю отмену соответствующей статьи конституции».

Такую же позицию в начале этой недели озвучил назначенный премьер-министр Миндаугас Синкявичюс, который сослался на «соображения политической корректности».