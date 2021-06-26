Посол США в РФ Дж. Салливан обсудит в МИДе визовую политику и нормализацию работы представительств

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на следующей неделе предметно обсудит с вернувшимся в Москву американским послом Джоном Салливаном визовую тематику и вопросы нормализации работы загранучреждений обеих стран. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На следующей неделе будет встреча с послом Салливаном. Мы с послом обсуждаем текущие вопросы в зависимости от их эволюции. Конечно, среди главных - это нормализация функционирования загранучреждений России в США и США в России. Это на переднем плане. Кроме того, разумеется, визовая тематика. Мы не можем безучастно относиться к тому, что взаимные поездки наших граждан приостановлены", - сказал замминистра.