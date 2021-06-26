В Москве побит очередной температурный рекорд

16:10 Источник: Интерфакс

Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру 32,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0), - сказал представитель метеобюро.

Ранее сообщалось, что 22, 23 и 24 июня в Москве были побиты температурные максимумы дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) годах.

В пятницу очередной рекорд (33,1 градуса в 2010 году) не состоялся из-за грозовых дождей в Москве. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимум дня 33 градуса ровно.

Жара в столичном регионе не ослабевает, объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности продлен до понедельника и будет действовать девятые сутки подряд