В Москве побит очередной температурный рекорд
16:10 26.06.2021 Источник: Интерфакс
Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру 32,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.
"Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0), - сказал представитель метеобюро.
Ранее сообщалось, что 22, 23 и 24 июня в Москве были побиты температурные максимумы дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) годах.
В пятницу очередной рекорд (33,1 градуса в 2010 году) не состоялся из-за грозовых дождей в Москве. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимум дня 33 градуса ровно.
Жара в столичном регионе не ослабевает, объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности продлен до понедельника и будет действовать девятые сутки подряд
НОВОСТИ
- 17:00 26.06.2021
- На Ялту снова обрушились дожди, дороги опять превратились в реки
- 15:53 26.06.2021
- Туриция начала строить сдуоходный канал "Стамбул"
- 15:50 26.06.2021
- Самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова задержали в центре во время встречи со сторонниками
- 14:23 26.06.2021
- Лидер Движения Баженова организовал круглый стол на тему кибермошенничества
- 14:10 26.06.2021
- Список "Справедливой России" на выборах в ГД возглавят Миронов, Прилепин и Семигин
- 13:35 26.06.2021
- Вакцина от COVID-19 не имеют потенциала влиять на беременность - ВОЗ
- 13:15 26.06.2021
- Вакцину "Спутник лайт" выпустили в гражданский оборот
- 13:01 26.06.2021
- Эсминец ВМС США Ross идет в Черное море
- 12:30 26.06.2021
- Мэр Москвы рассказал, зачем нужны QR-коды для посещения ресторанов и кафе
- 12:15 26.06.2021
- Собянин: Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать