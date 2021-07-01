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НОВОСТИ

В ЕС начали выдавать единые коронавирусные сертификаты

09:54 01.07.2021

В Евросоюзе будут действовать специальные COVID-сертификаты, позволяющие без промедлений и дополнительных тестирований передвигаться по странам, входящим с организацию. По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сертификат будет выглядеть как QR-код, получить его можно будет бесплатно. Этот документ будет подтверждать, что человек был вакцинирован, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после ковида. Как полагают в Оперштабе, по мере открытия границ в Евросоюзе будут стремиться к взаимному признанию коронавирусных сертификатов с другими государствами.

 Предполагается, что сертификаты будут действовать ограниченный период - 12 месяцев. При этом будет три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте на наличие коронавируса. Такой документ смогут получить те, кто был привит вакцинами, централизованно одобренными на уровне Евросоюза.

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