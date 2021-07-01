Красный Крест выступает за безопасное киберпространство

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Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер примет участие в ежегодной онлайн-конференции по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, которая пройдет 9 июля 2021 года.

На мероприятии глава Красного Креста расскажет о главных вызовах кибербезопасности, с которыми сталкивается организация при выполнении своей миссии, а также поделится взглядом на изменение роли технологий в военных конфликтах и необходимых мерах для обеспечения киберзащиты в наиболее горячих точках нашей планеты.

«Как президент старейшей гуманитарной организации, которая помогает жертвам вооруженных конфликтов, я считаю использование новейших технологий стратегическим приоритетом для МККК, – рассказал Петер Маурер. – Это даст больше возможностей для оказания гуманитарной помощи нуждающимся сообществам и позволит защитить их от новых цифровых рисков».

«МККК также обеспокоен гуманитарными последствиями киберопераций во время вооруженных конфликтов, – добавил глава организации. – В разгар пандемии участились кибератаки на медицинские учреждения и другие жизненно важные объекты инфраструктуры. Представьте последствия кибератаки, которая вывела из строя цифровые системы больницы или насосной станции, в том числе отвечающие за электроснабжение. Это может привести к катастрофе. Именно поэтому кибероперации, нацеленные на медицинские учреждения, являются незаконными и неприемлемыми с точки зрения международного гуманитарного права».

«Уверен, что обсуждение проблемы на уровне мировых экспертов поможет снизить риски и повысить защищенность глобального сообщества. Cyber Polygon – это платформа, которая предоставляет такую возможность», – резюмировал Петер Маурер.

«С распространением технологий вопрос киберзащиты становится одним из основополагающих в контексте военных конфликтов и гуманитарных миссий – ведь там от этого зависят жизни людей, – отметил директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев. – Я рад приветствовать Международный комитет Красного Креста на Cyber Polygon 2021 и уверен, что выводы из нашего диалога с господином Маурером будут полезны для всего международного сообщества».

Cyber Polygon — международная инициатива по повышению глобальной киберустойчивости, которая включает крупнейший технический тренинг для корпоративных команд и онлайн-конференцию с участием высокопоставленных представителей международных организаций и корпораций. В 2020 году в Cyber Polygon приняло участие 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции достигла 5 млн человек из 57 государств.