Со следующей недели в Москве начнут ревакцинацию в домах престарелых - власти
18:10 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы абсолютно бесплатно еще в январе 97% людей, которые проживают в наших домах престарелых, вакцинировали от ковида двумя компонентами "Спутника V". И благодаря этим мерам у нас - сегодня мы можем гордиться, - дома престарелых - это абсолютно зона бесковидная. И буквально на следующей неделе, мы обсуждали с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, мы будем снова вакцинировать этих людей, это совершенно тоже бесплатно.", - сказал Стружак на Московском урбанистическом форуме.
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