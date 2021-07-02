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Со следующей недели в Москве начнут ревакцинацию в домах престарелых - власти

18:10 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ревакцинацию от COVID-19 проживающих в московских домах престарелых начнут проводить на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Мы абсолютно бесплатно еще в январе 97% людей, которые проживают в наших домах престарелых, вакцинировали от ковида двумя компонентами "Спутника V". И благодаря этим мерам у нас - сегодня мы можем гордиться, - дома престарелых - это абсолютно зона бесковидная. И буквально на следующей неделе, мы обсуждали с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, мы будем снова вакцинировать этих людей, это совершенно тоже бесплатно.", - сказал Стружак на Московском урбанистическом форуме.

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