Со следующей недели в Москве начнут ревакцинацию в домах престарелых - власти

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ревакцинацию от COVID-19 проживающих в московских домах престарелых начнут проводить на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.



"Мы абсолютно бесплатно еще в январе 97% людей, которые проживают в наших домах престарелых, вакцинировали от ковида двумя компонентами "Спутника V". И благодаря этим мерам у нас - сегодня мы можем гордиться, - дома престарелых - это абсолютно зона бесковидная. И буквально на следующей неделе, мы обсуждали с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, мы будем снова вакцинировать этих людей, это совершенно тоже бесплатно.", - сказал Стружак на Московском урбанистическом форуме.



