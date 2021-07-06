Общественники района Чертаново поддержали инициативу Романа Романенко

10:58

Фото Ивана Степанова

, депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой России, на встрече с активистами московских районов Южное и Центральное Чертаново выступил с предложением возмещать семьям с двумя детьми затраты на спортивные секции для детей в объеме пятидесяти процентов.

«В апреле Президент подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом. Закон хороший и правильный, ведь движение и физкультура — это жизнь и здоровье. На мой взгляд, необходимо развивать и совершенствовать данный механизм в виде поддержки и детского спорта. Для семей, где растут два и более ребенка, в современных условиях накладно водить детей в спортивные секции, ведь помимо довольно высокой ежемесячной платы за занятия, есть еще расходы на экипировку и инвентарь. Мы должны помочь таким семьям, чтобы все дети имели равные возможности для занятий спортом», - подчеркнул парламентарий.

Его предложение нашло отклик у участников встречи.

«Я сама в детстве много занималась спортом и понимаю, насколько необходима физическая активность каждому ребенку. Раньше все кружки и секции были бесплатными, я даже сама выбирала варианты и ходила на занятия без родителей. Теперь, к сожалению, без взрослых мало куда запишешься – нужны деньги. Если ребенок не один, на занятия спортом может уйти больше половины семейного бюджета. В нашем районе бесплатные секции, конечно, есть, но мест в них меньше, чем желающих. Герой России поднял важную проблему, его идея позволит приобщить к спорту сотни тысяч детей», - рассказывает директор ДК «Гармония» Ирина Кураш.

Депутат Совета депутатов МО Чертаново Центральное Сергей Жабин также поддерживает начинания Романенко, но считает строительство площадок для занятий футболом, гимнастикой, воркаутом не достаточным. «Не менее важно создание институциональной среды для развития массового спорта. Я считаю правильным системный подход Романа Юрьевича в этом вопросе», - отметил депутат.