Минфин предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 122 тыс. рублей - Forbes
09:20 08.07.2021 Источник: Эхо Москвы
По данным издания Forbes, Министерство финансов предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 122 тысяч рублей в месяц. Также власти рассматривают вариант повышения налога на имущество с совокупной стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
Эти меры предложены в рамках так называемой донастройки налоговой системы для увеличения отчислений в бюджет на 400 миллиардов ежегодно. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 08.07.2021
- ЕСПЧ признал право российских полицейских на отпуск по уходу за ребенком
- 10:05 08.07.2021
- Бывший президент ЮАР Зума начал отбывать тюремный срок
- 10:00 08.07.2021
- Каждый третий россиянин считает, что его нагрузка на удаленке за год выросла - опрос
- 09:32 08.07.2021
- Региональные прокуроры могут получить право вносить законопроекты
- 09:05 08.07.2021
- Полиция Гаити сообщила об убийстве четырех подозреваемых в нападении на президента
- 09:00 08.07.2021
- США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей операции - Лавров
- 00:36 08.07.2021
- В России в июне до 6,5% ускорилась годовая инфляция - Росстат
- 22:10 07.07.2021
- При беспорядках в январе причин стрелять на поражение у охраны Капитолия не было - Трамп
- 21:44 07.07.2021
- Ковровский электромеханический завод наращивает объемы экспортных поставок
- 21:20 07.07.2021
- Нуждающимся в жилье кандидатам наук Минобрнауки РФ выделит по 3 млн руб.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать