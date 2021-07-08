Минфин предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 122 тыс. рублей - Forbes

09:20 Источник: Эхо Москвы

По данным издания Forbes, Министерство финансов предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 122 тысяч рублей в месяц. Также власти рассматривают вариант повышения налога на имущество с совокупной стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

Эти меры предложены в рамках так называемой донастройки налоговой системы для увеличения отчислений в бюджет на 400 миллиардов ежегодно. Эхо Москвы