На Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие пройдут вакцинацию в регионе в течение трех дней после заселения. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба региона.

"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - написал он в своем телеграм-канале.