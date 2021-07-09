На Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион
15:32 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие пройдут вакцинацию в регионе в течение трех дней после заселения. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба региона.
"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - написал он в своем телеграм-канале.
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