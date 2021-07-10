Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству
15:55 10.07.2021
|Фото Александры Маликовой
У общественников Западного округа возникло много вопросов по поводу усадьбы Нарышкиных, которая находится в частной собственности. Владелец мало что делает для его сохранения и потому уникальный памятник культуры и архитектуры приходит в плачевное состояние. По словам Попова, инициативная группа собрала примерно 2000 подписей за сохранение нарышкинского наследия, в которое включают и загородный дом. «Готовлю соответствующее обращение в органы власти», - сообщил телеведущий журналист.
Как отмечают в Департаменте культурного наследия Москвы, собственник может лишиться объекта. «По решению суда до 25 сентября собственник должен провести в здании восстановительные работы. В противном случае мы подадим иск об изъятии из собственности объекта культурного наследия», - заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Мирзоян.
По словам Попова, также необходимо как минимум в 10 раз увеличить штрафы для виновных в разрушении памятников, а также ужесточить ответственность подрядчиков, ненадлежащим образом выполняющих работы по реставрации объектов культурного значения.
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