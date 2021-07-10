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Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству

15:55 10.07.2021

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Фото Александры Маликовой
Процедура изъятия объектов культурного наследия у собственников, не содержащих здания в надлежащем состоянии, должна быть упрощена, считает телеведущий Евгений Попов. По его словам, хотя в столице РФ расположены более 10 тыс. уникальных исторических памятников, по закону власти получили мало возможностей воздействия на собственников, не занимающихся сохранением таких объектов. «Первоначально владельца могут принудить к выполнению реставрационных работ по решению суда. Если судебное решение будет проигнорировано, следующим иском от города может стать требование об изъятии здания. Однако процедура эта длительная, за это время памятник архитектуры может разрушиться, и мы потеряем его навсегда. Поэтому считаю, механизм изъятия необходимо упростить», - отметил Попов, встречаясь с экспертами и представителями Мосгорнаследия.

У общественников Западного округа возникло много вопросов по поводу усадьбы Нарышкиных, которая находится в частной собственности. Владелец мало что делает для его сохранения и потому уникальный памятник культуры и архитектуры приходит в плачевное состояние. По словам Попова, инициативная группа собрала примерно 2000 подписей за сохранение нарышкинского наследия, в которое включают и загородный дом. «Готовлю соответствующее обращение в органы власти», - сообщил телеведущий журналист.

Как отмечают в Департаменте культурного наследия Москвы, собственник может лишиться объекта. «По решению суда до 25 сентября собственник должен провести в здании восстановительные работы. В противном случае мы подадим иск об изъятии из собственности объекта культурного наследия», - заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Мирзоян. 

 По словам Попова, также необходимо как минимум в 10 раз увеличить штрафы для виновных в разрушении памятников, а также ужесточить ответственность подрядчиков, ненадлежащим образом выполняющих работы по реставрации объектов культурного значения. 

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