В ДТП в Турции погибли более 10 мигрантом, 20 пострадали
13:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, транспортное средство загорелось в результате ДТП, возгорание ликвидировано сотрудниками пожарной службы. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.
На место происшествия прибыли сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медицинские бригады.
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