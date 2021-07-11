0
0
0
НОВОСТИ

В ДТП в Турции погибли более 10 мигрантом, 20 пострадали

13:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 12 нелегальных мигрантов погибли и 20 пострадали в результате дорожной аварии с микроавтобусом в провинции Ван на востоке Турции. Об этом в воскресенье сообщило Анатолийское агентство.

По его информации, транспортное средство загорелось в результате ДТП, возгорание ликвидировано сотрудниками пожарной службы. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медицинские бригады.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 11.07.2021
Додон призвал голосовать против конфронтации и внешнего влияния
0
50
12:50 11.07.2021
Признание Грецией вакцин РФ и КНР вызвало сожаления в МИДе Франции
0
72
12:40 11.07.2021
В Крыму развернули дополнительный коечный фонд
0
84
12:09 11.07.2021
В День московского транспорта для детей провели уроки дорожной грамотности
0
124
11:10 11.07.2021
Максимальный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Крыму
0
196
10:20 11.07.2021
Более 550 природных пожаров зарегистрировано в РФ - МЧС
0
230
10:10 11.07.2021
В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла
0
233
09:40 11.07.2021
За 1,5 часа явка на выборах в Молдавии составила 5% - ЦИК
0
298
09:30 11.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились поисковые работы
0
259
09:20 11.07.2021
В Болгарии начались военно-морские учения с подразделений ВМС из 14 стран
0
315

Возврат к списку