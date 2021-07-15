Делегация из РФ отправится в Египет для оценки ситуации с COVID-19

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.