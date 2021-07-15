МЧС России хочет разрешить дачникам разводить костры на своих участках

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках. Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект содержит изменения в Правилах противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. "Слова "разводить костры," исключить", - говорится в тексте проекта.