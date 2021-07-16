К 10 000 рублей от государства Сбер добавит семьям с детьми 2000 бонусных рублей, а также бесплатную страховку и СберПрайм за 1 рубль
17:05 15.07.2021
15 июля на портале госуслуг началась подача заявлений от родителей о получении 10 000 рублей на детей к началу учебного года. В связи с этим Сбер дарит каждой семье с детьми суперподписку СберПрайм, бонусные рубли и предоставляет бесплатную страховку.
По указу Президента РФ, всем семьям с детьми, независимо от уровня доходов, положена единовременная выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет (для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — до 23 лет). Выплату произведет Пенсионный фонд РФ, подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 г. на портале госуслуг или в МФЦ, указав реквизиты банковской карты или счета.
Родители смогут получить деньги на любую карту СберБанка, оформить на три месяца подписку СберПрайм за один рубль. Подписка СберПрайм, это комплекс услуг, в которые входят мобильная связь и хранение файлов, просмотры фильмов онлайн, прослушивание музыки, вызов такси, доставка продуктов, готовой еды и лекарств.
Также клиенты смогут бесплатно подключить страховку от несчастного случая СК "Сбербанк страхование" с покрытием 400 тысяч рублей на каждого ребенка сроком на один год, получить 2000 бонусных рублей в подарок на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете (по тысяче бонусов — на каждой площадке).
На СберМаркете за 1000 бонусных рублей можно купить до 20% стоимости товаров, а в СберМегаМаркете — до 50%, особо отмечается, что бонусные рубли не сгорают со временем. В огромный ассортимент маркетплейсов входят продукты, обувь, одежда, электроника, мебель, бытовая техника, товары для детей и многое другое.
Подробности о получении бонусов от Сбера можно узнать на сайте банка.
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