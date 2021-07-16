«Спутник V» активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах - Евгений Нифантьев

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Фото Галины Бродской

Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетейсчитает прививку от коронавируса на сегодняшний день единственной гарантированной защитой от тяжелого заболевания. Он уверен в действенности вакцинации для формирования коллективного иммунитета и считает ее реальной возможностью оградить близких от опасности.

«Препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он не просто стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса, но и активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах, день за днем доказывая свою безопасность и эффективность, – особенно подчеркивает Евгений Нифантьев.

Он сообщил об использовании препарата в почти семидесяти странах мира, рассказал о том, что отечественная вакцина, в отличие от зарубежных аналогов, содержит два аденовируса, что существенно повышает ее эффективность. При вакцинации препаратом «Спутник V» не выявлено ни одного случая развития тяжелых последствий, таких например как тромбоз. Это подтверждается не только отечественными, но и зарубежными исследованиями, проведенными, в частности, в Бразилии, Аргентине и Сан-Марино.

«Человечеству еще долго предстоит бороться с этим невидимым и крайне опасным противником. Сейчас важно думать не только о себе, но и об окружающих», – подвел итог председатель Координационного совета РААС.

Москва - первый город в мире, в котором началась вакцинация от нового коронавируса. Сегодня жителям столицы и иногородним можно сделать прививку в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах и даже в парках.

Напоминаем: Глава правительства Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса COVID-19 с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%.