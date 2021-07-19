С помощью сервисов кибербезопасности СберБанк Онлайн заблокировано 27 тыс. фишинговых ресурсов

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Встроенные в мобильное приложение СберБанк Онлайн сервисы кибербезопасности пользуются популярностью у 25 миллионов клиентов Сбера. Доступный и ясный интерфейс позволяет пользователям СберБанк Онлайн легко и быстро выбрать оптимальные настройки надежного сохранения данных для защиты от мошенников.

Сервисы проверки входящих звонков, “Проверить телефон и почту”, “Управление приложениями” , ”Запрет доступа к картам, вкладам и счетам” и новый сервис - “Ограничение оплаты в интернет” позволяет клиентам банка легко и рационально распределять свое время, вместе с тем ограничивая возможности злоумышленников для направленного вредительства.

К примеру, в сервис проверки входящих звонков встроена функция предупреждения клиента о вероятности звонков от мошенников, черный список телефонных номеров на сегодняшний день насчитывает около 700 тыс. база номеров ежедневно пополняется.

Активное содействие развитию сервиса оказывают сами пользователи. При помощи спец. формы «Сообщить о мошеннике» в службу безопасности СберБанка можно передать адрес мошеннического сайта или номер телефона, с которого поступил звонок от злоумышленников. Благодаря сервису уже удалось предотвратить мошенничество на сумму 400 млн рублей и заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов.

Сервис «Проверить телефон и почту» позволяет выяснить, не попали ли ваши данные к мошенникам. При утечке данных самая первая рекомендация - сменить пароли к финансовым сервисам, электронной почте и соцсетям. Проведено уже 4,5 млн проверок.

Назначение сервиса * “Управление приложениями”* показать все устройства пользователя, подключенные к СберБанк Онлайн, время привязки гаджетов к приложению и отображение времени последнего посещения. Сервис позволяет отключить устройства при малейшем подозрении на посторонние манипуляции, либо, при потере устройства.

Сервис «Запрет доступа к картам, вкладам и счетам» стал единой точкой входа, которая позволяет ограничить доступ ко всем своим продуктам при подозрении на мошенничество.

«Ограничение оплаты в интернете» , очень важный новый сервис, позволяющий в СберБанк Онлайн ограничивать оплату покупок в интернете по реквизитам карты полностью или только без ввода одноразового пароля. При этом возможность оплаты картой, например в торгово-сервисной сети, остаётся.

Пользователям СберБанк Онлайн также предоставляется возможность изменять суточный лимит на платежи, скрывать видимость своих карт и счетов в приложении, настраивать подтверждение входа в веб-версию приложения, подписаться на канал «Осторожно мошенники!»

Сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн получили международную премию Global Infosec Awards в номинации “Проект года в области кибербезопасности”.

Настроить опции и изучить основные правила финансовой безопасности можно в разделе “Безопасность”.