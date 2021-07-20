Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 770, это минимум с 6 июля. Всего ковид был диагностирован у 6 006 536, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 218. Всего уже выздоровели 5 382 213 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 784 против 719 днем ранее, до 149 922. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,5%, следует из данных штаба.