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Китай отменил штрафы за рождение 3 детей, к 2025 году примет меры повышения рождаемости

15:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Как говорится в опубликованном во вторник решении Госсовета КНР, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

"Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах", - указывается в документе.

"К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости", - отмечается в решении Госсовета КНР.

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