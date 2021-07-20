Китай отменил штрафы за рождение 3 детей, к 2025 году примет меры повышения рождаемости
15:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Как говорится в опубликованном во вторник решении Госсовета КНР, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.
"Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах", - указывается в документе.
"К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости", - отмечается в решении Госсовета КНР.
НОВОСТИ
- 15:32 20.07.2021
- Захват Афганистана талибами реален в случае отсутствия прогресса в переговорах - Кабулов
- 15:22 20.07.2021
- Мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе - считает Евгений Нифантьев
- 15:12 20.07.2021
- Песков не знает ни о каком строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огареве
- 14:32 20.07.2021
- На временного президента Мали совершено нападение - АФП
- 14:12 20.07.2021
- Гиперзвуковые ракеты созданы и как ответ на американские системы ПРО у границ РФ - Песков
- 14:00 20.07.2021
- Средняя ставка по ипотеке превысит 7% по итогам текущего года - Хуснуллин
- 13:32 20.07.2021
- Лауреат Нобелевской премии заявил о репрессивной внешней политике США
- 13:20 20.07.2021
- Живущие в ДНР и ЛНР россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн - проект
- 13:05 20.07.2021
- Путин отметил роль администрации президента в укреплении правовой системы РФ
- 13:00 20.07.2021
- Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать