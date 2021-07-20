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Великобритания срочно обсудит тему Вароши на севере Кипра с членами СБ ООН - Форин оффис

22:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания глубоко обеспокоена заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана об изменении статуса части закрытого района Вароша в кипрском городе Фамагуста в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и в срочном порядке обсудит этот вопрос с другими членами СБ ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания глубоко обеспокоена заявлением, сделанным президентом Эрдоганом во время визита на Кипр 19-20 июля 2021 года по поводу открытия и заселения района, представляющего собой 3,4% от закрытой части Вароши", - отмечается в сообщении. "Великобритания обсудит этот вопрос в срочном порядке с другими членами Совета Безопасности", - отмечается в сообщении.

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